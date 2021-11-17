رقم قياسي لمجموعة «ماكلو الفنية».. بعد طلاق الزوجين!

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

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حصدت مجموعة عائلة ماكلو لأعمال الفن الحديث والمعاصر ما مجموعة 676 مليون دولار في مزاد تاريخي لدار «سوذبيز» أقيم أول من أمس. وجاء المزاد نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته ليندا بورغ عام 2018.

وبيعت خلال أكثر من ساعتين كل القطع الـ 35 التي تشكّل جزءاً من المجموعة الكاملة، وبينها أعمال لجاكوميتي ووارهول وروثكو وبيكاسو.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لبيع هذه القطع 676 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ حققته «سوذبيز» حتى الآن في تاريخ مزاداتها في أمسية واحدة. وسيطرح القسم المتبقي من المجموعة الكاملة في ربيع سنة 2022 مما قد يجعل حصيلتها الإجمالية تتجاوز الرقم القياسي الذي حققته مجموعة بيغي وديفيد روكفلر في مزاد لدار «كريستيز» عام 2018 والذي بلغ 835 مليون دولار.