«سنوبي» في رحلة إلى المريخ العام المقبل

المصدر: (دبي-اليازية البدواوي)

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ينطلق من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، العام المقبل، صاروخ جديد مصمم للانطلاق نحو القمر والمريخ وعوالم أبعد، حاملاً شخصية مألوفة ألا وهي دمية تجسد شخصية الكلب سنوبي. بحجم 5 أونصات، إذ سترتدي الدمية سنوبي، التي نشأ على متابعة مسلسلاتها كُثر، بدلة فضاء مصممة وفقاً للمواصفات الصارمة لوكالة ناسا الفضائية، نقلاً عن موقع «فيزكس.أورغ».

وتوظف «ناسا» الدمى المحشوة في رحلاتها الفضائية غبر المأهولة لتكون دلالة لدخول المركبة الفضائية في حالة من انعدام الجاذبية، وذلك عبر طفو تلك الأشياء في نطاق المركبة. وهنالك ميزة أخرى في تلك الدمى المجندة للفضاء، فهي ناعمة وخفيفة ويرجح عدم ضلوعها في تحطيم المركبة داخلياً أو حتى الضغط على الأزرار عن طريق الخطأ.

الجدير بالذكر، أن إعلان المهمة المرتقبة يتزامن مع إطلاق الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة «سنوبي في الفضاء» على أجهزة تلفزيون «أبل». علماً بأن الموسم الأول- للمسلسل المرشح للحصول على جائزة إيمي- قد شهد على دخول سنوبي للعالم الخارجي بعد أن أصبح رائد فضاء وهبط على القمر.