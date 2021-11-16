المصدر: البيان

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تمكن فريق طبي في مصر من استخراج لوح خشبي دخل في جسد شاب نتيجة حادث سير.

وأعلنت جامعة سوهاج في مصر بأن فريقا طبيا من المستشفى الجامعي، نجح في استخراج لوح خشبي بطول متر ونصف المتر اخترق جسد شاب يبلغ من العمر 32 عاما، نتيجة حادث سير.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المستشفى الجامعي استقبل أمس، شاباً من إحدى قرى مركز جرجا، يعمل سائق عربة كارو، وأثناء حادث سيره بالعربة تكسر لوح خشب بها ودخل نتيجة الحادث في جسد المصاب من الخلف.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أنه تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي المكون من أطباء قسم جراحة التجميل والمسالك البولية والتخدير وطاقم التمريض، وتمكن من استخراج لوح الخشب من المصاب، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى، أستاذ جراحة التجميل وأحد أعضاء الفريق الجراحي، أن اللوح الخشبي اخترق الشاب من الناحية اليمنى، مارا بكيس الصفن نافذا إلى الناحية اليسري، حيث تمكن الفريق من إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح، وقد خرج المريض من العمليات وهو في وضع مستقر والحالة الآن محجوزة تحت الملاحظة والعلاج.