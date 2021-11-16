هل هذا الشتاء الأصعب في تاريخ مصر؟

المصدر: البيان

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الارصاد الجوية المصرية السابق، أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف عبد العال أن هذا الطقس المعدل يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية في (السلوم - مطروح - الأسكندرية) علما بأنه اعتبارا من يوم السبت القادم يسود البلاد طقس غير مستقر.

وأكد أنه على المواطنين ارتداء جاكت في الليل المتأخر والصباح الباكر بسبب تقلب أحوال الطقس، ويجب المحافظة من قسوة الجو، بالإضافة إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضح: بالنسبة للأشخاص الذين يرددون أن شتاء هذا العام أشد شتاء على مر التاريخ المصري، فهذا كلام كاذب ولا يوجد له صحة من الواقع، وعليهم التركيز على المعلومة الصحيحة التي تخرج من أهل العلم وأهل الخبرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالات طقس اليوم، حيث شهدت تساقط أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة بالبلاد، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الليل، وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، فإن السواحل الغربية لمصر سوف تتأثر، بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة الي الاسكندرية، ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم غدا الأربعاء، سوف تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خلال الطقس هذا الأسبوع، تكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.