سوذبيز للمزادات: تسوية طلاق فنية تحقق 676 مليون دولار في نيويورك

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مزاد على مجموعة فنية يمكلها المطور العقاري هاري ماكلوي وزوجته السابقة ليندا بورغ في نيويورك، استعراض 35 عملا فنيا حديثا ومعاصرا لفنانين مثل وارهول وروثكو وكوونز وبيكاسو وجياكوميتي، وذلك يوم الاثنين.

وقد اضطر الزوجان لبيع مجموعة نادرة من اللوحات والأعمال الفنية، التي كانا يملكانها، بهدف إنهاء تسوية طلاقهما وتقسيم ثروتهما بشكل عادل، بحسب القانون الأمريكي.

لتحقق الأعمال مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 676 مليون دولار، هو أعلى عملية بيع مسائية لسوذبيز، ومع بيع الجزء الثاني من المجموعة في ربيع عام 2022، يمكن أن يتجاوز الإجمالي الرقم القياسي الذي سجلته مجموعة روكفلر التي بيعت في عام 2018 في كريستيز مقابل 835 مليون دولار، وفقاً لـ "آرت نيوز".

أتاحت دار سوذبيز حضور ما بين 200 و300 شخص عملية البيع في مقرها بعد عدة مواسم افتراضية بسبب وباء كوفيد-19.

وبعد انفصالهما الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة وعاصفة، أمر أحد القضاة ببيع المجموعة التي تضم 65 قطعة بعد أن فشل الزوجان السابقان في الاتفاق على قيمتها، على أن تباع الأعمال الثلاثين المتبقية في وقت لاحق.

وقد أظهرت دور المزادات سوذبيز وكريستيز تفاؤلا بشأن موسم المزادات هذا الخريف، مما يضمن أن يكون لديهما أعمال كافية لمواكبة الطلب، الذي ظل مرتفعا رغم الوباء.

في الأسبوع الماضي، باعت كريستيز جميع القطع من مجموعة رجل الأعمال في تكساس إد كوكس، الذي توفي في عام 2020، بما في ذلك أعمال أعظم الانطباعيين مثل لوحة لغوستاف كايبوت بيعت بمبلغ 53 مليون دولار، وهو رقم قياسي للرسام الفرنسي