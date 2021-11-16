الليلة بـ 10 آلاف دولار.. الفندق الأكثر انعزالاً بالعالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد "شيلدون شاليه" الفندق الأكثر انعزالا في العالم، والذي يتيح لضيوفه الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة مقابل 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة.

ويقع "شيلدون شاليه" المكون من 5 غرف نوم على حافة مدرج دون شيلدون في نهر روث الجليدي الخلاب في دينالي بألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا جوا.

ويرتفع الفندق 1829 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل. وفقا لسكاي نيوز.

ويقدم القائمون على الفندق لزواره خدمة النقل بواسطة طائرة مروحية، ووجبات طعام، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة مثل التزلج على الجليد وتسلق الجبال وصيد السمك.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن غرف الفندق توفر إطلالات "بانورامية" على المناظر الطبيعية، وهي قادرة على استيعاب 10 ضيوف بذات الوقت.