السعودية.. منخفض جديد وأمطار رعدية متوقعة في هذه المناطق

المصدر: البيان

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أكد أستاذ المناخ ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ أن انخفاضاً محسوساً في درجة الحرارة سيكون غداً في القصيم والرياض لثلاثة أيام ثم تعاود الحرارة ارتفاعها الطفيف.

وأوضح المسند عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أيضاً أن تنخفض درجة الحرارة مجدداً مطلع الأسبوع المقبل في المناطق الشمالية، والشمالية الغربية، والغربية.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "الحالة المطرية الأولى تستعد للمغادرة، واليوم متوقع أن تتشكّل السحب المتفرقة؛ قد تهطل منها (زخات) مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من مناطق الجوف الرياض وشمالي الشرقية".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الرياض والقصيم وشمالي الشرقية بسبب تمركز منخفض جوي سطحي".