مصر.. القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على فيسبوك

المصدر: وكالات

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع بسبب رفض والده الاعتراف به، كما تم القبض كذلك على الأب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مصدر أمني: إن القصة بدأت بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبني من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح أن معلومات وتحريات الأمن توصلت إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ووجدت أجهزة الأمن بصحبتها أحد الأشخاص، وهو مقيم بالجيزة أيضا وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

وخلال الاستجواب الأمني اعترفت المتهمة بأنها تزوجت عرفيا من المتهم الثاني، وأنجبت منه الطفل، ولكنه رفض نسب الطفل إليه، فراودتها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني، من خلال إحدى الصفحات الاجتماعية.

واعترفت المتهمة كذلك بأنها فعلت ذلك نظرا لقيام المتهم الثاني بتهديدها. وبعد مواجهة المتهم بتلك الأقوال أقر بها، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن القانون المصري يحظر عمليات تبني الأطفال إلا من خلال المؤسسات الرسمية الحاصلة على ترخيص رعاية أطفال من وزارة التضامن الاجتماعي.