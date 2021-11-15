تعرف إلى أول دولة تفتتح سفارة في عالم "ميتافيرس" الافتراضي

المصدر: البيان

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في خطوة تاريخية نحو إضفاء الشرعية على الميتافيرس، تستعد جزر بربادوس للإعلان رسمياً عن إنشاء سفارة لها في عالم الميتافيرس، لتكون أول دولة ذات سيادة عقارية رقمية في هذا العالم الافتراضي.

ووقعت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس يوم الأحد اتفاقية مع شركة "ديسنترلاند"، إحدى أكبر وأكثر العوالم الرقمية شعبية التي تعمل بالتشفير، لإنشاء سفارة رقمية تفتح أبوابها في يناير المقبل.

وأعلنت شركة ديسنترالاند، اليوم الإثنين، أن باربادوس في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تفتح سفارة في عالم ميتافيرس الافتراضي. وتفيد التقارير أيضاً بأن بربادوس تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات مع منصات "ميتافيرس" الأخرى، مثل "سومنيوم سبيس" و"سوبر ورلد".

وستساعد المشاريع المختلفة في تحديد الأراضي وشرائها، وهندسة السفارات والقنصليات الافتراضية، وتطوير مرافق لتقديم خدمات مثل "التأشيرات الإلكترونية"، وبناء "ناقل عن بعد" يسمح للمستخدمين بنقل صورهم الرمزية بين مختلف العوالم.

وميتافيرس هي بيئة افتراضية، تتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية، وباستخدام نظارات الرأس الذكية، ولقي هذا المصطلح شهرة واسعة، أخيرا، في أعقاب إعادة تسمية شركة "فيسبوك" باسم "ميتا" بهدف التركيز على تطوير هذه التقنية.

