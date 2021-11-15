مصر .. أسرة تحتجز معلمة داخل الصف لأغرب سبب

المصدر: البيان

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أقدمت أسرة مصرية على اقتحام إحدى المدارس واحتجاز معلمة داخل الصف وقاموا بسب وقذف المعلمات بالمدرسة.

وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة «جزيرة النجدي» للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، باقتحام أفراد أسرة للمدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، وقاموا بسب وقذف المعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل، وتكسير أحد أبواب الفصول، وفقا لأخبار اليوم.

وكلف نقيب المعلمين، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وقد تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت معلمة لغة عربية، طالبة في الصف الخامس الابتدائي تضع مكياجاً على وجهها، فطلبت المعلمة منها الالتزام بأدب المدرسة ولكن فوجئت برد فعل أسرتها الذين قاموا باقتحام المدرسة وسب المعلمات واحتجاز المعلمة داخل أحد الفصول، ما أدى إلى تقدمها ببلاغ لشرطة ضدهم.