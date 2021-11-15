غسل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة

المصدر: البيان

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تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني متخصص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وتتم آلية التنظيف وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) من خلال عدة مراحل ، أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي، ويتم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز (20) دقيقة.