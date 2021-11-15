السعودية.. إدراج تصاريح العمرة للخليجيين في "توكلنا"

المصدر: البيان

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أضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة للزوار والخليجيين، وذلك ضمن تحديث تطبيق توكلنا الذي أطلقته أخيرا.

وتضمن التحديث أيضا، خدمة تمكن المستخدمين من الاستفادة من خدمة النقل من وإلى المسجد الحرام، وذلك بإضافة أيقونة تساعدهم على شراء تذاكر خدمات النقل مباشرة.

وأوضحت "سدايا" أن التطبيق بعد تحديثه الأخير يمكن المستفيدين من استعراض السجلات التجارية، وكذلك بطاقات العمل للموظفين الحكوميين.