القبض على سعودي تلفظ على نساء بعبارات تنافي الآداب

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية في المنطقة الشرقية القبض على مواطن سعودي تلفظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على مواطن تلفظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف،جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.