مسنة أمريكية تحتفل بميلادها الـ100 وتكشف سر الحياة المديدة

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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قرن من الصحة الجيدة، ذلك ما احتفت به السيدة دولوريس جيرل خلال يوم ميلادها التاريخي الذي يوثق ذكرى 100 عام من الحياة على هذا الأرض بصحة وعافية، تماماً كما الأمنيات التي تلقتها في أعوامها السابقة.

ومحاطةً بعدد من الأحباء الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، قالت دولوريس المقيمة بمدينة روكفورد الأمريكية إنها بعزيمة لا تثبطها الجبال ولا تخطط للتواني أبداً في إكمال عامها الجديد حتى الـ 101 عاماً، مجندةً روحها وحيوتها بسر الحياة المديدة والسعيدة، الذي أفصحت عنه بكونه يكمن في اختيار "المواقف الإيجابية" دائماً وأبداً خلال مسيرة الحياة، والحفاظ على هذه العزيمة الإيجابية ما استطاعت، قائلةً: "إنه شعور رائع وإني أتطلع لدخول الـ101، فقط حاول أن تحظى بيوم جيد للغاية ما استطعت.. تقبل اليوم كما يأتيك واستفد من دروسه على أكمل وجه".

الجدير بالذكر أن احتفالات دولوريس بمئويتها ستستمر حتى يوم الجمعة، بحيث يتم الاحتفال بجميع أعياد ميلاد المسنين في أحد دور الرعاية الخاصة بروكفورد حيث تقيم.