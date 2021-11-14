قضى في حادث بعد شهر على عودته من «رحلة الفضاء»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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أودى حادث تحطم طائرة سياحية، بحياة أحد الركاب الأربعة الذين شاركوا في أكتوبر الفائت، في رحلة قصيرة إلى الفضاء، بصاروخ تابع لشركة «بلو أوريجن». وقضى رجل الأعمال النيويوركي، غلين دو فريس (49 عاماً)، وأمريكي آخر، هو توماس ب. فيشر، من جرّاء «تحطم طائرتهما الصغيرة»، بعد ظهر الخميس، في مقاطعة ساسكس بولاية نيوجيرسي. وأشار ناطق باسم شرطة نيوجيرسي، إلى أن الهيئة الفدرالية الناظمة للطيران المدني «إف إيه إيه»، تتولى التحقيق في ملابسات الحادث.