مصر .. الكشف عن عدد السكان الرسمي

المصدر: البيان

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أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمرار زيادة عدد سكان مصر في 2021 ، حيث وصل إجمالي عدد السكان إلى 102.662 مليون نسمة.

وبلغ إجمالي عدد السكان بالداخل المصري اليوم السبت 13/11، نحو 102 مليون و662 ألفا و103 نسمة، بزيادة بلغت نحو مليون مواطن.

وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021.

وكشفت الساعة السكانية أن عدد سكان المحافظات الحدودية بلغ 1.632.000 نسمة، جاءت محافظة مطروح في المركز الأول بعدد سكان 517 ألف نسمه، تلتها محافظة شمال سيناء بعدد سكان 450 ألف نسمة، واحتلت محافظة البحر الأحمر المركز الثالث بعدد سكان 293 ألف نسمة، وفي المركز الرابع محافظه الوادي الجديد بعدد 260 ألف نسمة، واحتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأخير بعدد سكان 112 ألف نسمة.