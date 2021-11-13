كويكب خطير يحلق باتجاه الأرض

المصدر: البيان

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أصدر معهد كيلدش للرياضيات التطبيقية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية بياناً بشأن كويكب مجهول يطير باتجاه الأرض.

وقال خبرء المعهد إن الكويكب المجهول القادم باتجاه الأرض من المحتمل أن يشكل خطورة على كوكب الأرض.

وبحسب روسيا اليوم، أشار بيان المعهد، إلى أن "عالم الفلك، ليونيد يلينين، اكتشف في الصور التي التقطها تلسكوب АС-32 لمرصد أباستوماني، كويكبا جديدا يقترب من الأرض".

وقد أطلق على الكويكب الجديد الرمز 2021 UL17 مؤقتا. سيطير هذا الكويكب على بعد 18 مليون كيلومتر من الأرض (المسافة بين الأرض والقمر هي 380 ألف كيلومتر). ويشير بيان المعهد إلى أن الخبراء يدرسون حاليا مسار الكويكب الذي يتوقع أن يشكل خطورة على الأرض.