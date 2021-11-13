السعودية.. تجنيس المتميزين بالترشيح فقط

المصدر: البيان

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​كشفت صحيفة عكاظ، أن منح الجنسية في المملكة العربية السعودية سيكون قائماً على الترشيح وفق الصالح العام، ولن يكون هناك فتح باب تقديم للطلبات بهذا الخصوص.

ووصف مراقبون الخطوة السعودية أمس الأول الخميس بصدور الموافقة على منح الجنسية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، بالمهمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بالاستفادة من المتميزين والمبتكرين حول العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أسماء بعض من حصلوا على الجنسية، ومن بينهم خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة مختار عالم، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبدالكريم السمك، وسمعان العاني أحد أبرز رواد الإخراج المسرحي.