رسوم لمعسكرات الاعتقال عام 1944

المصدر: (أمستردام - د ب أ)

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يقول مؤرخ هولندي إنه ربما اكتشف النموذج الأقدم الباقي لرسوم كاريكاتيرية، تصور الظروف في معسكرات الاعتقال، التي كان يديرها نازيون، والتي كانت جزءاً من جهود خلال حقبة الحرب العالمية الثانية لإلقاء الضوء على الانتهاكات، التي ارتكبها النازيون. وتظهر الرسوم الكوميدية، التي ترجع لعام 1944، بعنوان «موكب الموت النازي»، صوراً واقعية، تستند إلى روايات الشهود، لأشخاص، يتم نقلهم في سيارات ماشية.

وقال كيز ريبينز، البروفيسور، في معهد «نيود» الهولندي إنه وجد أن الرسومات تم بيعها من قبل تاجر على الإنترنت في الولايات المتحدة. وبدأت دراسة لفحص تلك الرسوم. وقام بهذه الرسومات أوجاست ماريا فروليش، وهو مهاجر أمريكي، من النمسا، والذي ربما استند في عمله على شهادة جنود سوفييت، بعد أن تم تحريرهم من معسكر اعتقال في ماجدانيك.