الصين تسجل رقماً قياسياً لتساقط الثلوج

المصدر: بكين - (د ب أ)

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توفي شخص واحد إثر تساقط للثلوج وصل إلى رقم قياسي، شمال شرق الصين. وفي منطقة «تونجلياو» في إقليم منغوليا الداخلية، تساقطت ثلوج، لمدة 46 ساعة متتالية، وهي أطول فترة، منذ عام 1951، طبقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي أمس. وأغلقت الطرق وتعطلت خطوط النقل، كما أغلقت المطارات والمدارس.

ووصل ارتفاع الثلوج في بعض المدن في إقليم «منغوليا الداخلية» وإقليم «لياونينغ» المجاور، أكثر من نصف متر فوق سطح الأرض. وحشدت السلطات قوات شرطة شبه عسكرية من أجل إزالة الثلوج من الطرق.