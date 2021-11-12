رقم قياسي جديد لأعمال الرسام الانطباعي كايبوت خلال مزاد في نيويورك

المصدر: أ ف ب

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بيعت لوحة "شاب بالقرب من نافذته" النادرة للرسام غوستاف كايبوت مساء الخميس في مقابل 53 مليون دولار دفعها متحف "غيتي" في لوس أنجليس خلال مزاد أقامته دار "كريستيز" في نيويورك على مجموعة أعمال انطباعية، محطماً الرقم القياسي للرسام الفرنسي.

وضمت المجموعة المملوكة للصناعي من تكساس إد كوكس الذي توفي عام 2020 ثلاث لوحات لفنسنت فان غوخ بيعت بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون دولار، بينها لوحة "أكواخ خشبية بين أشجار الزيتون والسرو" الزيتية التي بلغ سعرها 71,3 مليون دولار، فأصبحت بذلك إحدى أغلى أعماله.

أما لوحة "إستاك ذات السطوح الحمراء" لبول سيزان فبيعت في مقابل 55,3 مليون دولار.

ووصلت إلى 332 مليون دولار المحصلة الإجمالية للقطع الثلاث والعشرين التي طرحت خلال هذا المزاد في مركز "روكفلر" في مانهاتن، وبينها لوحات لكلود مونيه وإدغار دوغا وبيار أوغست رونوار وبيرت موريسو، شكلت استعادة لكل تاريخ الانطباعيين.

وبعد وقت قصير من فوز "غيتي" بلوحة كايبوت (1848-1894)، أصدر المتحف بياناً أعرب فيه عن سعادته لاستحواذه على ما وصفه بأنه "تحفة الواقعية المُدنية الحديثة في القرن التاسع عشر"، مذكّراً بأنها "تُعتبر أهم لوحة للفنان الانطباعي الفرنسي" ضمن مجموعة خاصة.

وتمثل هذه اللوحة الزيتية التي يبلغ طولها 116 سنتيمتراً وعرضها 61 سنتيمتراً رجلاً يرتدي بدلة داكنة ينظر من بعيد عبر نافذته إلى امرأة تسير في شارع باريسي تبدو فيه مبانٍ تعكس نمط جورج أوجين هوسمان، واضع التخطيط المدني للعاصمة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر.

وكان الرقم القياسي لأعمال كايبوت 22 مليون دولار عن لوحة له بيعت في مزاد لدار "كريستيز" في لندن عام 2019.