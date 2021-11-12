ظهور "رصيف النجوم المتساقطة" في لوشان الصينية

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ظهرت الجزيرة الحجرية "رصيف النجوم المتساقطة"، التي يبلغ عمرها ألف عام في مدينة لوشان، جيوجيانغ، جيانغشي بالصين مؤخرا، مع دخول فصل الشتاء الجاف، واستمرار انخفاض منسوب المياه في بحيرة بويانغ.

ومن المعلوم أن بحيرة بويانغ هي أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.

ويعتبر "رصيف النجوم المتساقطة " مبنى تاريخيا ذا أثر ثقافي رمزي في مدينة لوشان الصينية، وهي جزيرة حجرية لا تزيد مساحتها الإجمالية على 1800 متر مربع، معظمها غمرته مياه البحيرة خلال موسم الأمطار، وتكشف بالكامل عندما يجف قاع البحيرة خلال موسم الجفاف، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية..