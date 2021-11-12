هيكل غامض فوق البحر يثير التكهنات

المصدر: دبي - البيان

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رصد مواطنون في ساحل مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، الأسبوع الماضي، هيكلاً عملاقاً يطفو فوق البحر، ما أثار غموضاً وتكهنات. وحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز، نقلاً عن «ياهو»، فإن الهيكل الغامض، بدأ يطفو على سطح البحر في الأول من نوفمبر، مخلفاً تساؤلات كثيرة. وتداول ناشطون على المواقع الاجتماعي، فيديوهات وصوراً للهيكل العملاق والغامض، وتساءلوا عما إذا كان الأمر يتعلق بكائنات فضائية، أو أداة لحفر آبار النفط أو سفينة دوارة.

وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بسفينة رفع ثقيلة، تعرف بـ «VB-10,000»، وهي عبارة عن بارجة مع أربع رافعات مستقلة. وكانت السفينة الحاملة تعمل لمدة عام، على إزالة مخلفات سفينة البضائع Golden Ray «غولدن راي»، التي انقلبت في سبتمبر 2019. وخلال انقلابها، كانت السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر، تحمل على متنها 4200 سيارة.

وكانت مهمة «VB-10,000»، تتجلى في تقطيع وتفكيك السفينة «غولدن راي» إلى 8 قطع، ليجري سحبها في ما بعد.