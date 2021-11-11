مستشفى يسقي مرضاه من المرحاض لمدة 30 عاماً

المصدر: البيان

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اكتشف الموظفون والمرضى في مستشفى ياباني أنهم شربوا عن طريق الخطأ مياه المرحاض لما يقرب من 30 عاماً دون أن يدركوا ذلك.

وأعلنت جامعة أوساكا أن بعض أنابيب مياه الصنبور في مناطق معينة من المستشفى الجامعي قد تم تنفيذها بشكل غير صحيح، ما يعني أن أنابيب مياه الشرب كانت متصلة بالحمام، وهذه المشكلة قائمة لما يقرب من 3 عقود أي منذ افتتاح المستشفى في 1993.

وعلى الرغم من استمرار المشكلة لفترة طويلة لم يدركها أحد، حتى استعد المستشفى لبناء مبنى جديد للتشخيص والعلاج، حيث تم اكتشاف المشكلة، وفقا لقناة الحرة.

وبحسب التقارير، كان المستشفى يتحقق من لون وطعم ورائحة الماء مرة واحدة في الأسبوع، ولم يتم اكتشاف أي مخاطر صحية طوال السنوات الماضية.