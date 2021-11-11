يرسم علامة على يدي طفليه التوأم ليميز أحدهما عن الآخر

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

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شارك رجل في منشور على موقع «رديت»، أخيراً، تجربته بعد أن أصبح أباً لتوأم، والصعوبة في التكيف مع دوره الجديد، لكن ما كان يعاني منه الرجل في الظاهر، ليس بكاء الطفلين في وقت متأخر من الليل، بل عدم قدرته على تمييز الواحد عن الآخر، وهذا ما كان يسبب غضب زوجته الشديد. وقد طلب الرجل نصيحة من مستخدمي وسائل التواصل، في مثل تلك الأوضاع، فجاءه الرد من أكثر من ألف شخص، حسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

ويوضح الرجل أنه عند ولادة الطفلين، أمضى الكثير من الوقت معهما، وكان من السهل تمييز الواحد عن الآخر. لكن بعد أشهر، أصبح الأمر أكثر صعوبة، حيث إن شريكته عادةً ما تلبسهما الملابس نفسها، لأنهما برأيها يبدوان ظريفين.

وكتب: «منذ عودتي إلى العمل، أصبح لدي مشكلة في التعرف إليهما، وفي كل مرة أدعو أحدهما بالاسم الخطأ، تستاء زوجتي». فقرر أن يرسم بالسر على يدي الطفلين علامة، ليتمكن من تمييزهما.

فرسم نقطة صغيرة على اليد اليمنى لأحد الطفلين، ونقطة أخرى على اليد اليسرى للطفل الآخر، وعاد إلى العمل، ولم يعانِ من أي مشكلات في التعرف إليهما، إلى أن اكتشفت زوجته الأمر، فما كان منها إلا أن تركت المنزل.