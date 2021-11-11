6 ملايين شخص شاهدوا قوس النصر مغلّفاً

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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أظهر تقرير رسمي أن ستة ملايين شخص رأوا عمل «قوس النصر مغلّفاً» الذي أُنجز في المعلم الشهير في باريس بناءً على تصميم أعده الفنان البلغاري الراحل كريستو، وزوجته جانّ كلود.

وبالتالي تخطى هؤلاء عدد الأشخاص الذين شاهدوا تغليف مبنى رايخستاغ الشهير في برلين سنة 1995 (خمسة ملايين)، ومعلم «ي غايتس» سنة 2005 في نيويورك (أربعة ملايين)، وفق الفرق المكلفة بتنظيم مشروع «الحلم المجنون» للفنان البلغاري المعروف بتغليفه معالم ضخمة حول العالم. وكان كريستو غلّف جسر بون نوف في باريس سنة 1985، لكن لم يُعطَ حينها أي تقدير عن عدد زوار الموقع، بحسب المصدر عينه.