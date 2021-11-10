مصر.. ثلاثة تحاليل لجثتي طالبي الطب والهندسة لحل لغز وفاتهما

المصدر: البيان

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كشف مصدر بالطب الشرعي في مصر أنه جرى الانتهاء مساء أمس من معاينة غرفة فندق محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين في محافظة الإسكندرية، التي عثر بداخلها على جثتي طالبي الهندسة والطب، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله إنه جرى معاينة مكان العثور على الجثتين؛ للوقوف على أسباب الواقعة، وبيان ما إذا كانت انتحار أو هناك شبهة جنائية وراءها، لافتًا إلى أنه تم أخذ عينات معوية من الجثتين وإرسالها إلى العمل الطبي، وأخرى للمعمل الكيماوي؛ لبيان هل توجد مواد مخدرة من عدمه.

الكشف عن أسباب وفاة الطالبين خلال ساعات

وأشار إلى أن هناك تحليلًا ثالث سيتم الانتهاء منه خلال ساعات، وهو الذي سيكشف اللغز، وبناءً عليه يتم كتابة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الطالبين، وإرساله إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بلاغا من مسؤولي أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل، بالعثور على جثتين بإحدى غرف الفندق لشابين وهما «علي .أ .م» طالب في كلية الصيدلة، 20 سنة، و«عمر .ع .ي» 21 سنة، طالب في كلية الهندسة.

كيس بلاستيك في رأس الطالبين المتوفين

وتبين أن كل جثة متواجده في ركن من غرفة الفندق، كما تبين وجود كيس بلاستيك على رأس كل منهما ومحكم من الرقبة، بواسطة حزام بلاستيك يستخدم في ربط طاسات السيارات، كما تبين وجود قطعة قماش مبللة أسفل الكمامة ويرجح أن السائل لمادة الكلور، جرى في حينها نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.