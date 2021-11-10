حقيقة إضافة مادة الكيمياء إلى مناهج رابعة ابتدائي في مصر

المصدر: البيان

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نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ما تم تداوله بشأن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي.

وقال شوقى : تتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، ولعلنا نفطن جميعاً أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.



ونفى شوقي، عبر حسابه على فيسبوك، ما تم تداوله بشأن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، قائلاً: لا أساس لهذا من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر: تتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، ولعلنا نفطن جميعاً أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أى نوع.