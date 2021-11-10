عيادة الإخصاب قدمت لهما مولوداً آخر!

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم زوجان من لوس أنجلوس شكوى، أول من أمس، ضد عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر بعدما تبيّن أن بويضتهما المخصبة أبدلت بأخرى وأن مولودهما من بويضة لعائلة أخرى.

فحينما رأى دافنا وألكسندر كاردينالي مولودتهما المرة الأولى في سبتمبر 2019، لاحظا على الفور أن لدى الفتاة الصغيرة بشرة وشعراً أغمق من بقية أفراد الأسرة.

وأشارت الدعوى المرفوعة إلى أن جنين ألكسندر ودافنا أبدل بجنين لشخصين آخرين.

وتعارف ألكسندر ودافنا والوالدان الآخران، وقرر كل من الزوجين أن يستعيد حضانة طفله الجيني.

وقال ألكسندر كاردينالي «كان من المفترض أن تكون ولادة ابنتنا من أسعد الأوقات في حياتي. ولكنني شعرت بالصدمة على الفور لأنني لم أتعرف إليها».