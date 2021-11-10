أشعة الشمس «تحمّص» البن في إيطاليا

المصدر: (دبي ـ البيان)

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طورت شركة تكنولوجيا إيطالية (بيوروسول)، بعد 6 سنوات من العمل المتواصل، طريقة مبتكرة قادرة على تحميص حبوب القهوة باستخدام أشعة الشمس.

وقال دانييل تومي؛ وهو أحد مؤسسي بيوروسول: «تضرب أشعة الشمس حبوب القهوة وتعمل على تسخينها إضافة للهواء المحيط بها مع تركيز أكبر للحرارة على الحبوب نفسها».

ويهدف مشروع بيوروسول إلى تقليل تكلفة المحامص التي تعتمد على درجات الحرارة العالية واستبدالها بعاكس صغير يعمل بطريقة يدوية، بحسب «يورونيوز».

وأوضح أنطونيو دوربي؛ وهو شريك مؤسس مختص بالهندسة الإلكترونية: «نحن لا نستخدم الوقود الأحفوري، مثل الغاز والكهرباء بل نستخدم طاقة شمسية مباشرة تتركز على حبوب القهوة ويعادل ذلك صفر استهلاك للطاقة».

ويؤكد مؤسسو بيوروسول أن هذه الطريقة بتحميص حبوب القهوة ستوفر حوالي 400 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من القهوة المحمصة على الطريقة التقليدية.