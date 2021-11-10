نفايات البلاستيك وقوداً باستخدام «الانحلال الحراري»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا للعلوم الفنية، إلى عملية لتحليل نفايات البلاستيك كيميائياً، وتحويلها إلى مادة أشبه بوقود الديزل، بحسب ما ذكره موقع «ستادي فايندز» الإلكتروني.

واستخدم القائمون على الدراسة تقنية «الانحلال الحراري التحفيزي» لتحويل أكياس البلاستيك إلى هذا المصدر الجديد للوقود. ويعرّف العلماء الانحلال الحراري بأنه «التحلل الحراري الكيميائي للمادة القائمة على الكربون مع غياب الأكسجين».

وأخذ فريق العلماء البلاستيك الذي تم إعادة تدويره وقاموا بتحويله إلى بخار باستخدام الحرارة المرتفعة، ثم خلطوه مع محفز كيميائي، ليحولوه إلى مادة شبيهة بالوقود.

ويوضح مؤلف الدراسة، مينج هينج لي أن «الجزء الابتكاري في التجربة هو استخدام المادة المحفزة... التي تعد ذات أهمية كبيرة لعملية الانحلال الحراري».