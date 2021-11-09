من وسط مياه المحيط .. وزير يلقي خطاباً للتوعية بمخاطر تغير المناخ

المصدر: دبي ـ البيان

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اتخذ وزير دولة توفالو التي تقع بالمحيط الهادئ نهجاً مغايراً أخيراً للتعبير عن المخاطر التي تواجهها بسبب آثار أزمة المناخ، لتنتشر صورة الخطاب الذي تم بثه من المحيط مباشرةً - والمياه تغمر ركبتي وزير الخارجية سيمون كوفي - على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقاً لإذاعة «إس بي إس» الأسترالية، فإن البيان تم تسجيله مسبقاً عبر محطة TVBC العامة، ليخاطب كوفي الكاميرات حيث غمرت المياه جسده حتى الركبتين، في خطوة تهدف لتسليط الضوء على ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يؤثر على دول المحيط الهادئ.

الجدير بالذكر، أن الفيديو الذي انتشر في المنصات الرقمية كالنار في الهشيم يأتي بعد حوالي أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) في غلاسكو الاسكتلندية، بوجود مئات المتحدثين حول قضايا مثل مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، يتطلب الأمر مجهوداً لإبراز رسالتك عن المخاطر المناخية إذا كانت خارج سياق المشاركة في قمة (كوب 26).