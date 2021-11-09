إيماءة يد تعلمتها في "تيك توك" تنقذ مراهقة من براثن خاطفها

المصدر: البيان

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تمكنت الشرطة الأمريكية في ولاية كنتاكي من إنقاذ مراهقة جرى خطفها داخل منزل في ولاية كارولاينا الشمالية، بعد قيامها بإيماءة يد تعلمتها من تطبيق «تيك توك» للتعبير عن حوادث العنف.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أبلغ والدا الفتاة، البالغة من العمر 16 عاماً، الشرطة عن فقدانها يوم الثلاثاء الماضي.

ويوم الخميس، اتصل سائق سيارة في ولاية كنتاكي بالشرطة للإبلاغ عن رؤية فتاة شعر بأنها في محنة في سيارة على الطريق السريعة.

وقال المبلغ إنه كان يقف خلف السيارة التي توجد فيها الفتاة حين لاحظ أنها تقوم بإيماءات يدوية معروفة على «تيك توك» بأنها تعبر عن التعرض لحادث عنف، أو عن الحاجة إلى مساعدة.

والإيماءة تتمثل في فتح كف اليد، ودس الإبهام به، ثم إغلاق باقي الأصابع على الإبهام.

وسار المبلغ خلف السيارة مسافة 7 أميال أثناء اتصاله بالشرطة التي تمكنت في النهاية من إيقاف السيارة وإنقاذ الفتاة.

وقالت الشرطة إن الخاطف احتجز المراهقة في البداية بمنزل أقاربه في أوهايو، إلا إنهما غادرا الولاية بعد أن اكتشف أقاربه أن الفتاة قاصر وأنه جرى الإبلاغ عن فقدانها.

وأوقف الرجل ووجهت له الشرطة تهمة الخطف والاحتجاز غير القانوني ومحاولة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر.