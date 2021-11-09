رغوة سامة تغطي نهر يامونا المقدس في نيودلهي.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غطت أكوام من الرغوة البيضاء السامة مياه نهر يامونا في عاصمة الهند نيودلهي، حسب موقع "فرانس 24" الإخباري.

وعللت سلطات المدينة، أمس الاثنين، هذه الظاهرة "بمياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية"، التي تم تصريفها في النهر من أعلى المنبع الأسبوع الماضي.

ومع أن الحادث لم يردع العديد من الهندوس عن الغطس في مياه النهر المقدس للاحتفال بمهرجان "تشهات بوغا"، إلا أن تلوث النهر أدى إلى تعطيل إمدادات المياه لجزء من المدينة، وفقا لمسؤولين محليين.

وكان المسؤولون الهنود تعهدوا منذ فترة طويلة بتنظيف نهر يامونا فيما الرغوة السامة على سطحه أصبحت حدثا سنويا.

وورد في تقرير حكومي صدر العام 2020 أن جودة المياه في النهر أصبحت "أسوأ بشكل خطر" على مدى السنوات الخمس الماضية.