دولفين «ضل الطريق» عالق في ممر مائي مزدحم

المصدر: باكستان ـ رويترز

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ضل دولفين نهر السند الأعمى، الطريق من مأواه في المياه العذبة إلى ممر مائي مزدحم، مما اضطر طاقم الإنقاذ إلى رفعه في إقليم السند الواقع جنوب شرق باكستان بعدما حاصروه بشباك.

والآن، بعد هذا الحادث، يجدر عليهم أن يبقوه على قيد الحياة بينما يسرعون إلى الملاذ الآمن على بعد 82 كيلومتراً، حيث يمكنهم إطلاق سراحه. وقال مير أختر حسين تالبور، مسؤول إدارة الحياة البرية بالإقليم، والتي أنقذت عشرة دلافين هذا العام، ثمانية منها الشهر الماضي فقط «علينا أن نحاول ونطلق سراحه في النهر في أسرع وقت ممكن». وقال «عندما نأخذ دولفينا أنقذناه إلى النهر، فعلينا توخي الحذر الشديد».

وأضاف أن الحفاظ على جلد الدولفين رطباً وتعزيز انطباعه بأنه لا يزال في الماء، مع ضمان عدم دخول أي سائل إلى فتحة التنفس، مهمة حساسة.

تضطر الدلافين لهجر مواطنها بعدما حاصرها النشاط البشري، من بناء السدود من أجل مشاريع الري إلى التلوث، في 1200 كيلومتر من نهر السند أو نصف الحيز الذي كانت تعيش فيه في الأساس.