مبروك عطية يكشف حقيقة اعتدائه على شخص داخل مسجد

المصدر: البيان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين الداعية الدكتور مبروك عطية وأحد مريدي المساجد.

وكشف الدكتور مبروك عطية، خلال بث مباشر في فيسبوك أن الواقعة كانت قبل 8 سنوات لافتًا إلى الفيديو المثار لا يتجاوز كونه مشادة كلامية.

وأوضح: كنت ألقي درسا دينيا في أحد المساجد، وكان يوجد شخص آخر كان يتحدث أثناء إلقاء الدرس فقلت له: «اسمع... فرد: "مش سامع" فقلت له: "تعالى هنا أمامي لكي تسمع، فرد الشخص أنا مش قادر أقوم"، فكان ردي عليه إنني قلت له آجي أشيلك أنا.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع فيديو لواقعة داخل أحد المساجد، للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، ترصد مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور داخل المسجد.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد مؤخراً أنه سعيد بالدكتور مبروك عطية في تناوله القضايا المختلفة، وقال: «لن أقول أي ملحوظة عنه لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات»، مضيفا «من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم المقصود عند طرحه».

وأشار إلى أنه «حتى لو المتحدث له أسانيده ووجاهته الفكرية والعلمية، فإن الجميع لن يفهمه بنفس الشكل، لهذا يجب مراعاة من يستمعون له لأن الأفكار مختلفة».