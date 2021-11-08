كيف تصبح مسافراً ذكياً؟

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

في البداية يرتكب المرء الكثير من الأخطاء خلال السفر. ولكن الدهاء في السفر هو عملية تنبع من عدم اللحاق بالحافلات والسلوك الأحمق وعدم الوعي الثقافي وأخطاء صغيرة لا حصر لها. ثم يأتي يوم تتحرك فيه بسلاسة عبر المطارات وتندمج بسهولة في الثقافات مثل السمك في المياه.

يقدم موقع "نوماديك مات" نصائح لطيفة بشأن السفر.

اشتر حقيبة ظهر أو سفر صغيرة. فبشراء حقيبة ظهر صغيرة (سعة 35/40 لترا) فسوف تضطر إلى حزم مقدار قليل من الأشياء. فالإنسان لديه ميل طبيعي في الرغبة لملء أي مساحة فإذا حزمت القليل من الأشياء ولكن لايزال لديك مساحة في الحقيبة، فسوف ينتهي بك الحال لتقول لنفسك: أعتقد أنه بإمكاني وضع المزيد ثم تأسف لما فعلت.

لا تحزم الكثير من الملابس. لا بأس في ارتداء نفس القميص لعدة أيام على التوالي. خذ نصف الملابس التي تعتقد أنك تحتاجها. واكتب قائمة بالأساسيات وخفضها للنصف واحزم هذا فقط. ولكن خذ جوارب إضافية. فلا شيء يضاهي الجوارب النظيفة.

سافر بمفردك مرة على الأقل. ففيها سوف تتعلم الكثير عن نفسك وكيف تصبح مستقلا. هذه جملة نمطية ولكن حقيقية. يعلمك السفر بمفردك أن تكون مستريحا مع نفسك ويساعدك في معرفة ما أنت قادر عليه.

زر مكتب السياحة المحلي دائما. إنهم يعلمون كل شيء عن البلد. يمكن أن يشيروا لك على أنشطة مجانية وفعاليات خاصة تحدث خلال إقامتك. حتى أن مكاتب السياحة تعرض خصومات على الوجهات السياحية والنقل.

عندما تغادر مكان الإقامة، خذ فقط ما تحتاجه. ضع حد لكمية الأموال النقدية والبطاقات المصرفية التي تحملها معك، حتى إذا ما حدث شيء لا تكون الخسارة كبيرة. ينصح الموقع بعدم أخذ أكثر من بطاقة ائتمانية. ويوصي الموقع بقصر ما يأخذ المرء معه من نقود على 50 دولارا.

تعلم عبارات أساسية باللغة المحلية لوجهتك. سوف يثمن المحليون هذا وهذا سوف يجعل تفاعلاتك أسهل. لن تحتاج إلى إتقان اللغة ولكن تعلم عبارات قليلة مثل مرحبا، مع السلامة، شكرا.

اقرأ كتابا عن التاريخ. لا يمكن أن تفهم حاضر مكان إذا لم تكن تعلم شيئا عن ماضيه. اقرأ عن المقاصد التي تزورها. فسوف يعطيك هذا فهما أعمق للمكان الذي أردت رؤيته منذ فترة طويلة.

لا تسافر في طيران مباشر إلى وجهتك. عند حجز رحلات الطيران، أحيانا ما يكون من الأرخص الطيران إلى مطارات قريبة من وجهتك النهائية ثم استقلال القطار أو الحافلة إلى حيث تريد الذهاب.



دائما قف وراء المسافرين من رجال الأعمال عندما تكون في الصفوف الأمامية. أنهم يتحركون بسرعة وعادة ما يكونون في عجالة ويسافرون بدون الكثير من الأمتعة.

وعلى الجانب الآخر لا تقف مطلقا وراء العائلات. إنهم يستغرقون مدة زمنية طويلة. هذا ليس ذنبهم ولكن لديهم الكثير من الأشياء بسبب الأطفال. حاول تجنب الصفوف التي بها الكثير من الأطفال.