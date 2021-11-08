شابة تفوز بمليون دولار بسبب التطعيم ضد كورونا

المصدر: وكالات

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فازت جون تشو المقيمة في مدينة سيدني الأسترالية، بجائزة قدرها مليون دولار أسترالي (550 ألف جنيه إسترليني) ضمن حملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".

وأوضحت تشو، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها ستصطحب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.

واشتركت تشو في الحملة بجانب 2.7 مليون شخص على المستوى الوطني، وكانت الحملة سببا في ارتفاع معدلات التطعيم في أستراليا من 78.5 % إلى 88.3 %.

ويمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة ألف دولار، مع صندوق جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار.

وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، يمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة 1000 دولار

وبدأت الحملة في أكتوبر الماضي من قبل مجموعة من الشركات وفاعلي الخير كوسيلة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد.