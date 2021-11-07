مصر.. القبض على هارب من 1162 حكما بـ595 سنة

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ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة.

وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا، بإجمالى مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بإختباء (صاحب شركة للإنشاءات ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى (438 حكم حبس "جزئى – مستأنف" - 724 حكم غرامة) فى قضايا (إستيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائى) بإجمالى مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصرى) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.