قدم وجبات ولحوم فاسدة.. القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة

المصدر: البيان

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ألقت مباحث التموين بوزارة الداخلية القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة بتهمة حيازة 500 كيلو جرام من اللحوم ثبت أنها منتهية الصلاحية ومجهولة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث القاهرة، أكدتها التحريات، بقيام مطعم شهير بتقديم الوجبات جاهزة للجمهور منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

وخلال الفحص، تم ضبط 277 كيلو جرام من دواجن «بورجر» ومقطعات لحوم، بالإضافة إلى 1007 طيور حمام تبين أنها لحوم فاسدة وغير صالحة الاستخدام الآدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

وبمواجهة صاحب المطعم بالمضبوطات والتحريات اعترف بحيازتهما لها، بقصد طرحها للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعليه قررت جهات التحقيق، حجز المتهم 24 ساعة لحين استكمال التحريات بحيازة دواجن وحمام فاسدة.

وطالبت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى معمل وزارة الصحة؛ لتحليلها والتأكد من طبيعتها.