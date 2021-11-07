نسخة مقلّدة من الموناليزا في مزاد باريسي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن في باريس عن عرض لوحة مقلّدة للوحة «الموناليزا» لليوناردو دافنشي تعود لأكثر من 400 عام في مزاد الثلاثاء المقبل، بعد بيع لوحة أخرى مقلّدة بسعر قياسي.

وحسب دار المزادات «آرتكوريال»، فإن «اللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس، وهي ليست للبيع، لكن اللوحة المقلّدة المعروضة للبيع، ترجع إلى نحو عام 1600 وتشبه اللوحة الأصلية إلى حد يرجح معه أن يكون الفنان الذي رسمها رأى اللوحة الأصلية عن قرب».

وتتوقع دار المزادات أن «يتراوح ثمن هذه اللوحة بين 150 ألفاً و200 ألف يورو ما يعادل 230 ألف دولار».

واشترى جامع تحف أوروبي في يونيو الماضي، لوحة أخرى مقلّدة من «الموناليزا» ترجع إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).