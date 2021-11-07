مصر.. القبض على قاتل والديه بالإسكندرية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في مصر ، القبض على محمود عباس 40 عاما، المتهم بقتل والديه في منطقة الحضرة شرق المدينة بعد يومين من الجريمة.

وتمكنت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط الجاني في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة بعد هروبه من موقع الحادث عقب ارتكابه للجريمة الشنعاء في حق أبيه وأمه واللذين تم تشييع جثمانيهما في مسقط رأس أبيه بكفر الشيخ.

قتل والديه وهرب

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة باب شرقي من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وقيام ابنة المتوفيين بالإبلاغ عن الجريمة عقب اكتشاف نجلها الواقعة عندما تلقت اتصالا من زوجته بأنه ذهب غاضبا لوالديه ولم يعد، وعند فتح باب الشقة اكتشفت قتل وذبح والديها.



المباحث تكثف جهودها

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من "عباس.س"، 81 عاما، وزوجته "نجاه.ع" 80 عاما، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبمناظرة الجثتين تبين إصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم.

جرى نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي

وكثفت مباحث الإسكندرية جهودها لضبط المتهم، والتحريات ودلت التحريات على ارتكاب محمود الجريمة بسبب خلافات أسرية بين الابن العاق وأبيه.

مفاجأة فجرها الجيران



وفجر شهود وجيران المجني عليهما مفاجأة لضباط المباحث حيث قررت إحدى الجيران أنها شاهدت شخصا ينزل على السلم مسرعا في الصباح الباكر، ويرتدى جوانتى، وعندما سألته عن شخصيته أخبرها انه عامل الدش.

وعند إدلائها بأوصافه قرر جار آخر أن تلك الأوصاف تتفق مع أوصاف نجل المجني عليهما وأضاف بوجود خلافات أسرية بينهم.