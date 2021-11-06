تجرد من الإنسانية.. ابن يذبح والديه في الإسكندرية

المصدر: البيان

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في جريمة مروعة جديدة تشهدها مصر تجرد ابن من إنسانيته وقام بذبح والديه داخل محل إقامتهم بمنطقة الحضرة في الاسكندرية.

وأجرت إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، تحريات موسعة لضبط أحد الأشخاص قام بذبح والديه داخل محل إقامتهم بمنطقة الحضرة، وفر هاربا.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية فقد تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهم مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام ابنهما 40 عاما بأنه وراء الجريمة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة، عثر على رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهم، وبسؤال ابنة المتوفين، أفادت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها بوجود مشكلة مع والديها وأنه ذهب إليهما وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة ، وقامت على إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهم وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل امها وابيها داخل الشقة.

وقامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث لضبط الجاني و معرفة أسباب ارتكابه للواقعة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة.