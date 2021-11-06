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الجروان: خسوف جزئي للقمر يوم 19 نوفمبر

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أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك حدوث خسوف جزئي للقمر بنسبة 97.4%،  يوم 19 نوفمبر 2021، الساعة 09:04 صباحاً بالتوقيت العالمي ولن تشهده  الإمارات ولا عموم مناطق الجزيرة العربية ، يستمر قرابة  ثلاث ساعات و28 دقيقة.مشيراً إلى حدوث خسوف قمري آخر في يوم  16 مايو 2022 و سيكون خسوفاً كلياً .

يذكر بأن ظاهرة الخسوف القمري هي وقوع القمر في منطقة ظل الأرض، و تدخل في ثلاثة مراحل أو  انواع .. خسوف شبه الظل معه يخفت ضوء القمر قليلاً و هي المرحلة الأولى و الأخيرة من الظاهرة و تسبق الخسوف الجزئي و تعقبه، ثم مرحلة  الخسوف الجزئي حيث يبدأ قرص القمر في الاظلام تدريجيا و هي المرحلة التي تسبق مرحلة الخسوف الكلي و تعقبه، و مع مرحلة الخسوف الكلي يكاد يتلاشى ضوء القمر و يكتسي باللون الاحمر النحاسي الناتج من انكسار بعض أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض نحو القمر.

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