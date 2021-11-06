قرار مهم من الأوقاف المصرية بشأن صناديق التبرعات من المساجد

المصدر: وكالات

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أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف في مصر، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع".

وأضاف جمعة، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، "ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد".

وأصدر وزير الأوقاف، قرارا وزاريا أمس الجمعة، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.