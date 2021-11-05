أقدم نسخة من صحيح البخارى عمرها أكثر من 1000 عام في جامعة غربية

المصدر: البيان

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تضم أقسام المخطوطات في الجامعات الغربية خصوصًا الإنجليزية نسخًا قديمة من الكتب العربية لاهتمامها بجمع المخطوطات من الشرق الأوسط أثناء فترات الانتداب البريطاني قبل عشرات السنين، وقد تميزت جامعة برمنجهام في هذا الصدد، حيث حازت أقدم نسخة لصحيح الإمام البخاري مخطوطة، وعمرها أكثر من 1000 سنة موجودة قطعة منه عبارة عن 53 صفحة في قسم المخطوطات في الجامعة البريطانية.

وتعود المخطوطة إلى القرن الرابع الهجري، أي بعد عشرات السنين من وفاة البخاري الذى توفي عام 256 هجرية، وهي نسخة الإمام محمد بن أحمد المروزي، الذي ولد سنة 301 هجرية وتوفي سنة 371 هجرية، وقد سمع صحيح البخاري من شيخه الفربري عام 318 هـجرية، وسمع الفربري الصحيح من البخاري سنة 252 هجرية.

كما تضم خزائن جامعة برمنجهام وفقا لبي بى سى أقدم نسخة مخطوطة للقرآن الكريم حيث وجد التأريخ بالكربون المشع أن عمر المخطوطة الموجودة بالجامعة لا يقل عن 1370 عامًا ، مما يجعلها من أقدم المخطوطات الموجودة وفق اليوم السابع.

وتم الاحتفاظ بالمخطوطة مع مجموعة من الكتب والوثائق الشرق أوسطية الأخرى ، دون تحديدها كواحدة من أقدم أجزاء القرآن في العالم.

ويبدو أن المخطوطة التي عثر عليها برمنجهام هي "ناجٍ ثمين" من نسخة من تلك الحقبة أو قد تكون قبل ذلك.

والمخطوطة جزء من مجموعة مينجانا التي تضم أكثر من 3000 وثيقة شرق أوسطية جمعتها في عشرينيات القرن الماضي ألفونس مينجانا ، وهو كاهن كلداني ولد بالقرب من الموصل في العراق الحديث.

وتمت رعاية الكاهن الكلدانى ألفونس مينجانا للقيام برحلات جمع إلى الشرق الأوسط من قبل إدوارد كادبوري ، الذي كان جزءًا من سلالة صناعة الشوكولاتة.