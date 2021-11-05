القوات المسلحة المصرية تنعى بطلاً من أبطالها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اللواء أ ح عبد المنعم سعيد، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتولى اللواء عبد المنعم سعيد العديد من الوظائف القيادية، حيث عين قائدًا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظًا لجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة خالص العزاء لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.