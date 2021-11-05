خالد الجندي يدفع لداعية 10 آلاف جنيه على الهواء.. لهذا السبب

المصدر: البيان

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سلم الداعية المصري الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، شيكًا بمبلغ 10 آلاف جنيه على الهواء مباشرة، بعد اكتشاف الأخير خطأ له أفاد به في إحدى حلقات برنامجه.

وأخرج الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي» مساء الخميس، دفتر شيكات، وانتزع منه شيكًا وقبّله ثم سلمه للشيخ رمضان عبدالرازق قائلًا: «حُبًا وكرامة»، مشيرا إلى أنه نذر على نفسه وعدًا بدفع 10 آلاف جنيه، وفاء منه بوعد لمن يأتي له بخطأ له، وفقا للمصري اليوم.

من جهة أخرى، عقب الشيخ رمضان عبدالرازق على الموقف، بأنه «تعلم من الشيخ خالد الجندي الرجوع للحق والالتزام بالرأي والرأي الآخر»، لافتا أنه ما لفت نظره إلى خطأ «الجندي» هو أحد المتابعين من محافظة المنيا، وأردف: «سأوصل هذا الشيك لهذا المتابع.. فهذا حقه.. وخلاص طلع منك يا شيخ خالد».

وكشف الشيخ خالد الجندي الخطأ الذي وقع فيه ونتج عنه دفع هذه الغرامة قائلا: «في إحدى حلقات البرنامج قال إن كلمة (يجوز ولا يجوز) لم ترد في القرآن والسنة، والحقيقة أنها لم ترد في القرآن بل جاءت كلمات في التحريم أشد من كلمة (يجوز ولا يجوز) مثل (فاجتنبوه) و(لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) و(حرم عليكم)».

وتابع: «الخطأ الذي ارتكبته هو القول بأن (يجوز ولا يجوز) لم ترد في السنة وهذا خطأ.. بعد انتهاء الحلقة هاتفني الشيخ رمضان عبدالرازق وأخبرني بصحيح الكلام، ثم أرسل لي في اليوم التالي بحثًا كتبه خصيصًا لي يتضمن الأحاديث التي تتضمن (يجوز ولا يجوز)».

وأنهى حديثه: «يوجد في البحث المكتوب أحاديث (لا يجوز لامرأة عطية من بيت أهلها) و(يجوز الجزع من الضأن بضحية) و(لايجوز الوصية بوارث)»، مستطردًا: «ألزمني بالحجة لذا يجب عليّ تصحيح الخطأ على الهواء مباشرة».