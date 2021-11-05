"دوغ".. أكبر حبة بطاطا في العالم "فيديو"

المصدر: البيان

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عثر كان كولين ودونا كريغ براون، عندما كانا يقومان بإزالة الأعشاب الضارة من حديقتهما في نيوزيلندا، على حبة بطاطا عن طريق الصدفة هي الأضخم في العالم على الإطلاق.

فأثناء عملهما اصطدمت مجرفة كولن بشيء ضخم تحت سطح التربة، وعندما قام الزوجان بالحفر حول الجسم عما إذا كان نوعًا من النمو الفطري الغريب، وهو عبارة عن كرة نفث عملاقة.

بعد أن قام كولن بإخراجها بشوكة حديقته، خدش القليل من الجلد وتذوقها، وتفاجأ بأنها حبة بطاطا ضخمة.

وصفت دونا مظهر حبة البطاطا بالقبيح، لكنها أصبحت أقبح حبات البطاطا التي تدخل إلى عالم الأرقام القياسية بوزنها الذي تجاوز 7.9 كغ.

وزن حبة البطاطا هذه يعادل بضعة أكياس من البطاطا العادية.

في الأسابيع التي تلت اكتشافهما غير المعتاد في 30 أغسطس، أصبحت حبة بطاطا الزوجين من المشاهير حول مزرعتهما الصغيرة بالقرب من هاميلتون في نيوزيلندا.

حبة البطاطا سميت بـ "دوغ" نسبة للطريقة التي تم اكتشافها بها، حتى أن كولين قام ببناء عربة صغيرة لجر دوج، بحسب "يورونيوز".

يبلغ الرقم القياسي لأكبر حبة بطاطا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أقل من 5 كيلوغرامات وسجل في العام 2011. يقول الزوجان إنهما تقدمان بطلب إلى موسوعة جينيس لإدراج دوغ وأنهما ينتظران الرد.

وحول سر هذا الوزن النادر، قال كولين إنه ليست لديه أي نصائح سرية حول البستنة وزراعة البطاطس، لكنه أشار إلى أنهما عادة ما يرميان حفنة من روث البقر والقش في حديقتهما.