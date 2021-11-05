شهية الحيتان أكبر بكثير من المتوقع

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة حديثة أن شهية الحيتان أكبر بثلاث مرات مما كان يُعتقد، مؤكدة الدور الأساسي لهذه الحيوانات، التي تراجعت أعدادها بنسبة كبيرة جراء الصيد، في النظم البيئية البحرية.

وتعمد الحيتان الحدباء أو الزرقاء (أضخم حيوان يعيش على كوكبنا) وأنواع أخرى إلى تصفية مياه البحر، من خلال البالين لتقتات على الكريل والفرائس الصغيرة.

وتابع معدو الدراسة التي نُشرت نتائجها، أمس، في مجلة «نيتشر»، 321 حوتاً لمعرفة عاداتها الغذائية، واتضح أن حوتاً أزرق واحداً يأكل نحو 16 طناً من الكريل يومياً، مع العلم أن هذا الحيوان لا يتغذى بوتيرة يومية. وقال معد الدراسة ماثيو سافوكا «إنه حيوان بحجم طائرة، يبتلع كميات من الماء توازي سعة حوض السباحة في بضع ثوانٍ».

وأضاف لوكالة فرانس برس «تخيل الركض في ثلاثة سباقات ماراثون مع تناول أكبر كمية ممكنة من الطعام، وفعل ذلك خلال جزء كبير من فصل الصيف»، وهو موسم تغذية الحيتان، «هذا أمر لا يُصدق».

واستناداً إلى تقديرات لسبعة أنواع في مناطق القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا)، أشار معدو الدراسة إلى أن الحيتان كانت تستهلك ما يصل إلى 430 مليون طن من الكريل سنوياً قبل تراجع أعدادها من طريق الصيد، أي ضعف كمية الكريل الموجودة حالياً.